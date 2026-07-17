Иранский канал троллит иорданскую ПВО Иранские СМИ пишут о том, что в ответ на враждебные действия США КСИР продолжает нанесение ударов по военным объектам и инфраструкт.
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Иранский канал троллит иорданскую ПВО Иранские СМИ пишут о том, что в ответ на враждебные действия США КСИР продолжает нанесение ударов по военным объектам и инфраструкт.
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