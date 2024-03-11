Мишина – о втором месте Туктамышевой на турнире в Петербурге: «Главное – это впечатления»

По её мнению, приём зрителей и реакция на такой номер стоит не меньше. Заслуженный тренер России Татьяна Мишина порассуждала о выступлении чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в Петербурге.