Мишина – о втором месте Туктамышевой на турнире в Петербурге: «Главное – это впечатления»

По её мнению, приём зрителей и реакция на такой номер стоит не меньше. Заслуженный тренер России Татьяна Мишина порассуждала о выступлении чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в Петербурге.
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