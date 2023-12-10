Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН

Генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш, в воскресенье, 10 октября, заявил о серьезном ослаблении авторитета организации и Совбеза ООН из-за их неспособности выполнить резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о завершении боевых действий в Газе.
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