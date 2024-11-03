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В составе ВСУ впервые создана тяжелая механизированная бригада

В составе ВСУ впервые создана тяжелая механизированная бригада

В украинской армии впервые появилась тяжелая механизированная бригада. Это соединение создано путем переформирования 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск, имевшей пунктом постоянной дислокации город Кривой Рог.

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