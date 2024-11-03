В составе ВСУ впервые создана тяжелая механизированная бригада

В украинской армии впервые появилась тяжелая механизированная бригада. Это соединение создано путем переформирования 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск, имевшей пунктом постоянной дислокации город Кривой Рог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии