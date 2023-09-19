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16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира

16-летний Ямаль – самый молодой дебютант «Барселоны» в ЛЧ и 2-й в истории турнира

Полузащитник вышел на замену в матче с «Антверпеном» (5:0) на 68-й минуте. Он стал самым молодым дебютантом за время выступлений «блауграны» в этом турнире.

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