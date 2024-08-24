Президент Владимир Путин наградил медалью ордена 4 кузбасских мэров

Четырех глав кузбасских городов и муниципалитетов наградили медалью ордена.Согласно Указу президента России от 17 августа 2024 года, которые опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, главы четырех городов и муниципалитетов Кузбасса награждены медалями ордена.