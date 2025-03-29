- Поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке (очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах); - Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав; - Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов); - Устройство дренажных прорезей; - Противопаводковые мероприятия; - Срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; - Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2; - Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах; - Поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; - Ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия.