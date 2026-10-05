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Чума в Иркутске в октябре 2026 года правда ли, что известно на 5 октября

Чума в Иркутске в октябре 2026 года правда ли, что известно на 5 октября

Вспышка чумы в Иркутске – правда это или нет – вопрос возник на фоне новостей о смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института.

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