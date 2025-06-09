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Царьград

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ВТБ полностью консолидировал Почта банк после выкупа акций на 36 млрд руб.

ВТБ полностью консолидировал Почта банк после выкупа акций на 36 млрд руб.

Михаил Алексеев возглавил Почта банк, продолжая интеграцию с ВТБ. ВТБ завершил выкуп 49,99% акций Почта банка у "Почты России" за 36 млрд рублей, консолидировав все 100%.

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