Путин подписал закон, требующий от детей иностранцев отъезда из РФ в 18 лет

В России ужесточили правила пребывания иностранных граждан и членов их семей. Закон устанавливает новые требования к совершеннолетним детям мигрантов, а также усиливает ответственность за соблюдение миграционного законодательства.
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