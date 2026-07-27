НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

75 подписчиков

Путин подписал закон, требующий от детей иностранцев отъезда из РФ в 18 лет

Путин подписал закон, требующий от детей иностранцев отъезда из РФ в 18 лет

В России ужесточили правила пребывания иностранных граждан и членов их семей. Закон устанавливает новые требования к совершеннолетним детям мигрантов, а также усиливает ответственность за соблюдение миграционного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии