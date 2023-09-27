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62ИНФО | Новости Рязани

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Автобусы №20 в Рязани будут ездить по новому маршруту

Автобусы №20 в Рязани будут ездить по новому маршруту

В настоящее время маршрут обсуживают шесть транспортных средств. С 1 февраля планируется обновление транспорта – власти хотят закупить 12 единиц большого класса, что позволит увеличить выпуск вдвое и перевести маршрут в статус магистрального.

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