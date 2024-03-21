Депутаты Братска обратятся к правительству по поводу высокой стоимости подключения к электросетям

Депутаты Думы Братска обсудили важные вопросы, связанные с высокой стоимостью платы за технологическое присоединение к электросетям и содержанием мест погребений на заседании постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности.
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