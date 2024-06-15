Национальный парк «Русская Арктика» отмечает своё 15-летие

«Русская Арктика» — самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория РоссииАрктический климат, удаленность территории, и, как следствие, дорогая логистика не мешают коллективу национального парка «Русская Арктика» на протяжении всего этого времени выполнять работу, порученную государством.