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Пашинян отправился в Петербург на неформальный саммит СНГ и заседание ВЕЭС

В заседании 25 декабря также примет участие Владимир Путин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите стран Содружества Независимых Государств.

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