Когда строгий офисный дресс-код исчезает, галстук легко мог бы отправиться вслед за ним. Но этого не произошло: часть мужчин по-прежнему выбирает этот аксессуар для работы, важных встреч и ситуаций, где особенно хочется выглядеть собранно.
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