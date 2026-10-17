Когда строгий офисный дресс-код исчезает, галстук легко мог бы отправиться вслед за ним. Но этого не произошло: часть мужчин по-прежнему выбирает этот аксессуар для работы, важных встреч и ситуаций, где особенно хочется выглядеть собранно.