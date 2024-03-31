В Бобруйске будут проводиться мероприятия, направленные на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности не...

В Бобруйске будут проводиться мероприятия, направленные на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетнихОрганами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия по профилактике и выявлению преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, .
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