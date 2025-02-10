Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе – тогда это все было бы оправданно»

В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард не отметился результативными действиями. «В оценке уровня Соболева я бы не ориентировался только на голы, потому что в «Зените» все-таки игра не выстраивается вокруг одного футболиста.
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