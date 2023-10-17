Что можно и что нельзя делать 20 октября, в праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» Алёна Юрьева20 октября Русская Православная Церковь особое внимание уделяет одному из наиболее почитаемых образов – Псково-Печерской иконе Божией Матери «Умиление».
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