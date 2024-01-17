Saxo Bank оптимизировал поставку ликвидности на рынок Форекс

Самый известный поставщик ликвидности на рынке Форекс Saxo Bank, изменил модель ее предоставления. Благодаря стратегическому альянсу с компанией FairXchange, поддержка валютных операций брокеров идет не по требованию, а по аналитике данных рынка FX, Фирма обеспечила банк платформой Horizon для оптимизации операций на быстро меняющемся рынке Форекс Джеймс Дьюдни-Херберт из Saxo Bank сообщил о значительном улучшении взаимодействия с партнерами по ликвидности после начала работы с.