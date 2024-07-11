У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России

Дмитрий Боев Пора обращаться в Комитет по очистке и звать Шарикова на этого прыткого и его товарищей.

Валентин Козодаев «Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, » Частично потихонечку приходит осознания своих глупых и безрассудных деяний !!!