Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России

У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России

Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, но и по любым объектам на территории РФ.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Пора обращаться в Комитет по очистке и звать Шарикова на этого прыткого и его товарищей.
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19 час.
Валентин Козодаев
«Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, »  Частично  потихонечку  приходит  осознания  своих  глупых  и  безрассудных  деяний  !!!
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18 час.
С С
Стирать окраину в порошок. И начинать после таких измышлений с руководства хохлостана. Безжалостно, молча, не раздумывая. Вся эта свора давно вне законов.
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16 час.

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