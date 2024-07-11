Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, но и по любым объектам на территории РФ.
У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Пора обращаться в Комитет по очистке и звать Шарикова на этого прыткого и его товарищей.
Ответить
19 час.
Валентин Козодаев
«Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, » Частично потихонечку приходит осознания своих глупых и безрассудных деяний !!!
Ответить
18 час.
С С
Стирать окраину в порошок. И начинать после таких измышлений с руководства хохлостана. Безжалостно, молча, не раздумывая. Вся эта свора давно вне законов.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии