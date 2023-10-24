Ветеран спецназа Козлов разоблачил «слив» о причастности ЦРУ к убийству Дугиной

«Британцы наши самые лютые враги, американцы не лучше» Американские спецслужбы очень тесно взаимодействовали с украинской разведкой, на протяжении десяти лет тщательно обучали персонал, представляли свои материальные ресурсы и всю нужную информацию, в том числе для атак по Крымском мосту.
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