Ветеран спецназа Козлов разоблачил «слив» о причастности ЦРУ к убийству Дугиной

«Британцы наши самые лютые враги, американцы не лучше» Американские спецслужбы очень тесно взаимодействовали с украинской разведкой, на протяжении десяти лет тщательно обучали персонал, представляли свои материальные ресурсы и всю нужную информацию, в том числе для атак по Крымском мосту.