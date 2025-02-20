Владимир Зеленский в случае возможного проведения выборов президента Украины проиграет бывшему главнокомандующему украинских вооруженных сил, генералу, в настоящее время послу в Великобритании Валерию Залужному.
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