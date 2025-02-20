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    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...
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    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...
  • Ан Ка
    Вас всех таких комментаторов, сейчас в списке ФСБ передадим, пишите пишите, надеюсь ты гражданин России.Под петицией с тр...

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах президента Украины

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах президента Украины

Владимир Зеленский в случае возможного проведения выборов президента Украины проиграет бывшему главнокомандующему украинских вооруженных сил, генералу, в настоящее время послу в Великобритании Валерию Залужному.

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