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Газета.ру

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"Этажи": риск изъятия квартиры резко возрастает после трех месяцев просрочки

"Этажи": риск изъятия квартиры резко возрастает после трех месяцев просрочки

Банк может добиться обращения взыскания на единственную ипотечную квартиру, если просрочка заемщика достигла трех месяцев или сумма неисполненных обязательств составила не менее 5% стоимости заложенного жилья.

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