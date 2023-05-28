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«Отмотал 10 лет»: да кто такой этот Пригожин и почему его после тюрьмы допустили до такой важной задачи? Интервью с сокамерником

«Отмотал 10 лет»: да кто такой этот Пригожин и почему его после тюрьмы допустили до такой важной задачи? Интервью с сокамерником

Многим он не нравится. Да и сам Евгений Викторович это осознаёт в полной мере – потому что за последний год перешёл дорогу достаточно большому количеству «важных» лиц (не путать с «отважными»).

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