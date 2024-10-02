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Лавров заявил, что России нужен процветающий и стабильный Китай

Лавров заявил, что России нужен процветающий и стабильный Китай

России заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а Пекину нужна сильная и успешная Россия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для "Российской газеты" к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

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