МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко в беседе с ТАСС сообщил, что бывший замдиректора департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимир Шишов причастен к хищению более 600 миллионов рублей.