МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко в беседе с ТАСС сообщил, что бывший замдиректора департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимир Шишов причастен к хищению более 600 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии