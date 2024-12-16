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МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

МВД: экс-замглавы департамента МО причастен к хищению 600 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко в беседе с ТАСС сообщил, что бывший замдиректора департамента военного имущества Министерства обороны РФ Владимир Шишов причастен к хищению более 600 миллионов рублей.

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