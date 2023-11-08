В России продают нулячий бандитский Land Cruiser 100 за 23 млн рублей. Салон в целофане уже более 20 лет

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в России выставлен на продажу новый легендарный Toyota Land Cruiser 100 пробегом всего 58 км, без всяких экранов, электроники и прочих современных плюшек.
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