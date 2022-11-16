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Захарова рассказала о попытке неизвестной женщины спровоцировать Лаврова в Камбодже

Захарова рассказала о попытке неизвестной женщины спровоцировать Лаврова в Камбодже

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что неизвестная женщина, выдававшая себя за журналиста, пыталась устроить провокацию в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова когда он находился в Камбодже.

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