Захарова рассказала о попытке неизвестной женщины спровоцировать Лаврова в Камбодже

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что неизвестная женщина, выдававшая себя за журналиста, пыталась устроить провокацию в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова когда он находился в Камбодже.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что неизвестная женщина, выдававшая себя за журналиста, пыталась устроить провокацию в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова когда он находился в Камбодже.
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