Как возместить ущерб за разбитое шипом стекло автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:– Вылетевший из машины спереди шип разбил лобовое стекло. Можно ли оформить это как ДТП и потребовать от владельца машины оплатить расходы по замене стекла? Обращаю внимание, что дело было в августе прошлого года, когда шипованные шины запрещены.