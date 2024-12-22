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Антиисламист с Ближнего Востока: Саудовская Аравия трижды предупреждала ФРГ о теракте в Магдебурге

Антиисламист с Ближнего Востока: Саудовская Аравия трижды предупреждала ФРГ о теракте в Магдебурге

Правоохранительные органы Саудовской Аравии неоднократно предупреждали Германию о готовящемся террористическом акте в восточногерманском городе Магдебург, в результате которого погибли пять человек и десятки получили ранения.

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