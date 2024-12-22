Антиисламист с Ближнего Востока: Саудовская Аравия трижды предупреждала ФРГ о теракте в Магдебурге

Правоохранительные органы Саудовской Аравии неоднократно предупреждали Германию о готовящемся террористическом акте в восточногерманском городе Магдебург, в результате которого погибли пять человек и десятки получили ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии