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Без концерта и салюта, но с выставками и киномарафонами: программа Дня города – 2026 в Самаре

Без концерта и салюта, но с выставками и киномарафонами: программа Дня города – 2026 в Самаре

В эти выходные Самара отмечает свое 440-летие. В честь праздника запланирована масштабная культурно-развлекательная программа.

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