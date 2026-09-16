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Царьград

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Русские моряки на грани смерти. Арестованный у берегов Индии танкер "рассыпается на запчасти"

Русские моряки на грани смерти. Арестованный у берегов Индии танкер "рассыпается на запчасти"

Русские моряки оказались "в плену" на арестованном в индийском порту танкере. Судно уже не снабжают запчастями, от чего оно "рассыпается".

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