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Мичков об учебе: «Это важная часть каждого человека, без нее ты никто. Поэтому учиться все-таки стоит»

Матвей Мичков заявил, что считает учебу очень важной для спортсменов.  – Назовите три слова, с которыми у вас ассоциируется «Сириус».

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