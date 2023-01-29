Мичков об учебе: «Это важная часть каждого человека, без нее ты никто. Поэтому учиться все-таки стоит»

Матвей Мичков заявил, что считает учебу очень важной для спортсменов. – Назовите три слова, с которыми у вас ассоциируется «Сириус».
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