«Реал» одолел «Атлетико» в драматичной серии пенальти, сетка 1/4 финала ЛЧ, «Спартак» прошел «Акрон», победы «Зенита» и ЦСКА и другие новости

Игорь Афанасьев

«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», а вообще все эти подвижки из за комплекса всегда второго. Как не крути, столица одна и все их потуги, как то выделиться, все напрасно. В Питере отлично раскручен экскурсионный бизнес, куча рекламы, типа мы самый красивый и «культурный» город. Был я в Питере не раз, больше скажу, поначалу ездил в Ленинград по делам и гулял по городу. Да, интересно. Да, красиво. Да, необычно, но согласитесь, в Москве намного больше достопримечательностей, Москва намного интересней. Просто Москва в рекламе не нуждается, это их и бесит.