1. «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), но выиграл серию пенальти! Удар Альвареса не засчитали из-за двойного касания, Льоренте пробил в перекладину.
«Реал» одолел «Атлетико» в драматичной серии пенальти, сетка 1/4 финала ЛЧ, «Спартак» прошел «Акрон», победы «Зенита» и ЦСКА и другие новости
Комментарии
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Игорь Афанасьев
«Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», а вообще все эти подвижки из за комплекса всегда второго. Как не крути, столица одна и все их потуги, как то выделиться, все напрасно. В Питере отлично раскручен экскурсионный бизнес, куча рекламы, типа мы самый красивый и «культурный» город. Был я в Питере не раз, больше скажу, поначалу ездил в Ленинград по делам и гулял по городу. Да, интересно. Да, красиво. Да, необычно, но согласитесь, в Москве намного больше достопримечательностей, Москва намного интересней. Просто Москва в рекламе не нуждается, это их и бесит.
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18 час.
Лена Мисько
ну да что миллер, что медведев, что дюков, что ротенберг, что семак один мотив выступлений: мы круче других и каждый раз это звучит максимально потешно
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15 час.
КУАТ
Странно, что Лёша ещё не пришёл.
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14 час.
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