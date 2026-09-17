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Kyobo Life и SBI завершили тестирование стейблкоинов для расчетов между Кореей и Японией

Kyobo Life и SBI завершили тестирование стейблкоинов для расчетов между Кореей и Японией

Kyobo Life Insurance и японская SBI Group завершили трансграничный пилотный проект, в ходе которого тестировался прямой обмен номинированных в иенах и вонах стейблкоинов без конвертации средств через доллар США.

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