Kyobo Life и SBI завершили тестирование стейблкоинов для расчетов между Кореей и Японией

Kyobo Life Insurance и японская SBI Group завершили трансграничный пилотный проект, в ходе которого тестировался прямой обмен номинированных в иенах и вонах стейблкоинов без конвертации средств через доллар США.
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