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Почему их зовут торопыжками

Почему их зовут торопыжками

В одном только Забайкальском крае таких ежегодно рождается около 300 человек. И вот недавно они с мамами-папами собрались на первый в своей жизни праздник — Всемирный день недоношенных детей (он проводится 17 ноября вот уже 12 лет).

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