Почему их зовут торопыжками

В одном только Забайкальском крае таких ежегодно рождается около 300 человек. И вот недавно они с мамами-папами собрались на первый в своей жизни праздник — Всемирный день недоношенных детей (он проводится 17 ноября вот уже 12 лет).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии