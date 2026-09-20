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Ивановские новости

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К 15:00 третьего дня голосования явка в Ивановской области приблизилась к 50%

К 15:00 третьего дня голосования явка в Ивановской области приблизилась к 50%

По данным ЦИК России, к трём часам дня явка в регионе приблизилась к 50%. Это выше, чем в Москве и соседних областях.

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