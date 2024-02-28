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Владимир Путин возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения граждан

Владимир Путин возглавил рейтинг мировых лидеров по уровню одобрения граждан

Об этом сообщает портал «Мир статистики».  79% россиян поддерживают президента.  Байден находится на 13-м месте с результатом 37%.

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Комментарии
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Misha Glusch
а де Китай?
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1 д.
Nikolay Panaskin
Северную Корею по рейтингу доверия ни кто не обойдет.
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1 д.
Ю
Южанин
Про 60% Зеленского - БРЕХНЯ!!! Возможно (?) это было весной 2019. но сейчас....
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13 час.

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