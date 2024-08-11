ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинский танк Т-80 в Курской области

В ходе разведывательных мероприятий российские военнослужащие обнаружили движение украинского танка Т-80 в приграничном районе Курской области, танк был уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии