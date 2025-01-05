Бойкот доллара. Более половины стран мира в деле. Но есть ли толк?

Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару — по итогам 2024 года еще 14 стран вступили на путь дедолларизации, и число противников американской валюты превысило количество её сторонников.
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