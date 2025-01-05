Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 794 подписчика

Бойкот доллара. Более половины стран мира в деле. Но есть ли толк?

Бойкот доллара. Более половины стран мира в деле. Но есть ли толк?

Больше половины стран мира в той или иной степени объявили бойкот доллару — по итогам 2024 года еще 14 стран вступили на путь дедолларизации, и число противников американской валюты превысило количество её сторонников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх