Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Виновные должны понести ответственность, убежден онПредседатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит».