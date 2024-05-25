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Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Володин назвал угрозы, шантаж и насилие основой политики США и ЕС

Виновные должны понести ответственность, убежден онПредседатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит».

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