Виновные должны понести ответственность, убежден онПредседатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале новый пост, в котором заявил, что «европейская политика отравлена атмосферой ненависти, пронизана культом насилия в отношении тех, кто отстаивает независимую точку зрения, не совпадающую с неоколониальными интересами ведомых США западных элит».
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