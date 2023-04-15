Слово и дело

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Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма «Джентльмены»

Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма «Джентльмены»

Сценарист и актер Мики Де Хара подал в суд на известного британского режиссера Гая Ричи. Он обвинил его в присвоении сценария фильма «Джентльмены», пишет Variety.

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