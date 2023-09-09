Страна и люди

9 819 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    "Мы" - это тупые выблядки "хрущёвской слякоти". Чтобы и сегодня цепляться за бредятину тех времён нужно быть заскоруз...Правду не скроешь...
  • Генрих
    От того, что коверкаешь имя Вождя, ты не перестанешь быть тупой гнидой с куриными мозгами.Правду не скроешь...
  • Grandad
    Сначала говорят о 737, потом вдруг уже 747 становится самым опасным!Какой самолет пот...

Грубая ваша работа...

Уходит обратно назад поредевшая рота.Что было — не важно, а важен лишь взорваный форт.Мне хочется верить, что грубая наша работаВам дарит возможность беспошлинно видеть восход (с) На  уходящей    неделе    все  активно       обсуждали   видео   работы  наших   ДРГ,  вот  это:https://vk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
прекрасное видео ,как и видео с танком Алёша, как видео с нашими Ланцетами, нашими артиллерийскими ударами, ударами Гераней, Искандеров, Кинжалов, наших вертолётов и геройскими подвигами наших воинов. Смотреть не насмотреться!!!!
Ответить
15 час.
карюкалов вячеслав
Здорово.
Ответить
11 час.
ВераВерная
Видео страшное, конечно, но это война. И давайте не будем жалеть тех, кто наших ребят тоже не в парк на прогулку отпускают. Про изуверские методы хохлатых всем известно, там всё намного изощрённее и бесчеловечнее. Молодцы, ребята, работайте!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх