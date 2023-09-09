Грубая ваша работа...

прекрасное видео ,как и видео с танком Алёша, как видео с нашими Ланцетами, нашими артиллерийскими ударами, ударами Гераней, Искандеров, Кинжалов, наших вертолётов и геройскими подвигами наших воинов. Смотреть не насмотреться!!!!

ВераВерная

Видео страшное, конечно, но это война. И давайте не будем жалеть тех, кто наших ребят тоже не в парк на прогулку отпускают. Про изуверские методы хохлатых всем известно, там всё намного изощрённее и бесчеловечнее. Молодцы, ребята, работайте!