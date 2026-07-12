Московская биржа планирует переход к круглосуточной торговле

Московская биржа (MOEX) намерена расширить время торгов на фондовом и срочном рынках до круглосуточного режима, сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Борис Блохин в интервью ТАСС.
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