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Регионы России

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Московская биржа планирует переход к круглосуточной торговле

Московская биржа планирует переход к круглосуточной торговле

Московская биржа (MOEX) намерена расширить время торгов на фондовом и срочном рынках до круглосуточного режима, сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Борис Блохин в интервью ТАСС.

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