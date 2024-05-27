В шести районах Петербурга начали ограничивать дорожное движение

Некоторые улицы перекроют 29 мая В Адмиралтейском районе Петербурга с 29 мая по 14 октября ограничат движение транспорта по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова, по 2 июня – по набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.