В Соцфонде назвали новый порог дохода для получения единого детского пособия

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. С 2025 года для назначения единого детского пособия доход каждого трудоспособного члена семьи, достигшего 18-летнего возраста, должен составлять не менее 4 величин минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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