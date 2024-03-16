Лолита объяснила участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Певица Лолита объяснила участие в «голой вечеринке» защитной реакцией психики Певица Лолита Милявская заявила, что пошла на «голую вечеринку», которую организовала блогерша Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор», чтобы спрятаться от происходящего в мире.
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