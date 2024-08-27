Туристы пропали без вести после обрушения пещеры Брейдамеркурйёкюдль

По меньшей мере один человек погиб, а двое других до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как ледяная пещера частично обрушилась во время посещения группой туристов ледника Брейдамеркурйёкюдль на юге Исландии.
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