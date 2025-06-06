Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Иван Ураганов
    Этот вид заработка существовал ещё до массовой миграции.Мошенники кидались под колёса и требовали денег,но видеорегис...«Главное, что мат...
  • Serg
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    Не пойму только, почему с этой Тахминой нянькаются? Лишить гражданства и выпиздить с выводком выблядков обратно, на р...«Главное, что мат...

«Главное, что маткапитал уже получили»: иноземцы придумали новый способ заработка, бросая под машины своих детей

«Главное, что маткапитал уже получили»: иноземцы придумали новый способ заработка, бросая под машины своих детей

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадры из видео Мигранты пугают водителей уголовными делами, но при этом согласны закрыть вопрос за деньги.

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Комментарии
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Serg
Не пойму только, почему с этой Тахминой нянькаются? Лишить гражданства и выпиздить с выводком выблядков обратно, на родину.
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22 мин.
S
Serg
Показали в новостях Курбан Байрам в Москве- это ужас, все площади черные от задранных жоп и мордой в асфальт. В Москве под ритуал выделены СОРОК площадок для молитвы, капец.
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20 мин.
Иван Ураганов
Этот вид заработка существовал ещё до массовой миграции.Мошенники кидались под колёса и требовали денег,но видеорегистраторы спасали от действий мошенников.Сейчас видео с регистратора не рассматривается, в суде как оправдательный документ.
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17 мин.
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