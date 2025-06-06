«Главное, что маткапитал уже получили»: иноземцы придумали новый способ заработка, бросая под машины своих детей

Serg Не пойму только, почему с этой Тахминой нянькаются? Лишить гражданства и выпиздить с выводком выблядков обратно, на родину.

S Serg Показали в новостях Курбан Байрам в Москве- это ужас, все площади черные от задранных жоп и мордой в асфальт. В Москве под ритуал выделены СОРОК площадок для молитвы, капец.