Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле продемонстрировала несостоятельность заявлений главы Евродипломатии Каи Каллас о мнимой угрозе для Европейского союза со стороны Москвы.
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