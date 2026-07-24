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Христофору: Встреча Лаврова и Рубио опровергла слова Каллас об угрозе РФ для ЕС

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле продемонстрировала несостоятельность заявлений главы Евродипломатии Каи Каллас о мнимой угрозе для Европейского союза со стороны Москвы.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Встреча  была полезной. потому  что вранье Каллас было  опровергнуто. И  когда же ее уберут из дипломатии.
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